Пьотр Нестеров достигна полуфиналите в Ираклион след драматичен мач в четири дни

Националът на България за Купа "Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

23-годишният българин постигна победа над третия поставен Джайлс Хъси (Великобритания) с 6:4, 3:6, 6:4 в двубой, който се проточи в рамките на четири дни заради неблагоприятните метеорологични условия.

Срещата бе доиграна тази вечер, като Нестеров се намираше в трудна позиция в решаващия трети сет – при изоставане от 3:4 и 15:30. Българинът обаче показа характер, спечели подаването си за 4:4, а след това взе и следващите два гейма, за да затвори мача в своя полза.

Съперникът на Нестеров в полуфиналите все още не е определен.