Пьотр Нестеров достигна полуфиналите в Ираклион след драматичен мач в четири дни

Българинът обърна третия поставен Джайлс Хъси след подновяване на двубоя
Националът на България за Купа "Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.
23-годишният българин постигна победа над третия поставен Джайлс Хъси (Великобритания) с 6:4, 3:6, 6:4 в двубой, който се проточи в рамките на четири дни заради неблагоприятните метеорологични условия.
Срещата бе доиграна тази вечер, като Нестеров се намираше в трудна позиция в решаващия трети сет – при изоставане от 3:4 и 15:30. Българинът обаче показа характер, спечели подаването си за 4:4, а след това взе и следващите два гейма, за да затвори мача в своя полза.
Съперникът на Нестеров в полуфиналите все още не е определен.