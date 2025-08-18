Пьотр Нестеров не успя да влезе в основната схема на сингъл на турнира ATP Challenger 75 в София

Пьотр Нестеров загуби във втория кръг на квалификациите на турнира ATP Чалънджър 75 в София с награден фонд 91,250 евро, който се провежда на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина. Българинът отстъпи с 6:4, 1:6, 6:7 (4) на Давид Хорда Санчис.

Поставеният под номер 10 национал изостана с 2:4 и пробив на централния корт в първия сет, но спечели следващите четири гейма и поведе в двубоя, обръщайки в своя полза развоя на събитията. Нестеров спечели подаването на Санчис за 1:2, но отстъпи във втория сет с 1:6. Третата част премина изключително равностойно и без пробиви, въпреки възможностите и за двамата тенисисти. В тайбрека резултатът се движеше точка за точка, но 31-годишният Санчис поведе с 5:4 и след това имаше два начални удара. Испанецът приключи двубоя още от първата си възможност след два часа и 32 минути.

Шампионът на Уимбълдън при юношите Иван Иванов и Димитър Кузманов ще се изправят срещу квалификанти в първия кръг, а техните мачове ще се играят във вторник.

Петима българи участват в надпреварата на двойки.