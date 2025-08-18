БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"В къща без олио не може": То поскъпна...
Чете се за: 03:47 мин.
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров не успя да влезе в основната схема на сингъл на турнира ATP Challenger 75 в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Българинът отстъпи пред испанеца Давид Хорда Санчис.

Пьотр Нестеров не успя да влезе в основната схема на сингъл на турнира ATP Challenger 75 в София
Слушай новината

Пьотр Нестеров загуби във втория кръг на квалификациите на турнира ATP Чалънджър 75 в София с награден фонд 91,250 евро, който се провежда на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина. Българинът отстъпи с 6:4, 1:6, 6:7 (4) на Давид Хорда Санчис.

Поставеният под номер 10 национал изостана с 2:4 и пробив на централния корт в първия сет, но спечели следващите четири гейма и поведе в двубоя, обръщайки в своя полза развоя на събитията. Нестеров спечели подаването на Санчис за 1:2, но отстъпи във втория сет с 1:6. Третата част премина изключително равностойно и без пробиви, въпреки възможностите и за двамата тенисисти. В тайбрека резултатът се движеше точка за точка, но 31-годишният Санчис поведе с 5:4 и след това имаше два начални удара. Испанецът приключи двубоя още от първата си възможност след два часа и 32 минути.

Шампионът на Уимбълдън при юношите Иван Иванов и Димитър Кузманов ще се изправят срещу квалификанти в първия кръг, а техните мачове ще се играят във вторник.

Петима българи участват в надпреварата на двойки.

#ATP Чалънджър 75 в София #Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
1
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
2
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
3
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който...
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
4
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със стихията в Пирин
5
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на член 5 на НАТО
6
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
4
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Тенис

Александър Василев се класира за втория кръг на турнира по тенис в София
Александър Василев се класира за втория кръг на турнира по тенис в София
Новата класика се пренася в Синсинати – Синер срещу Алкарас на пореден голям финал Новата класика се пренася в Синсинати – Синер срещу Алкарас на пореден голям финал
Чете се за: 05:07 мин.
Жасмин Паолини достигна до първия си финал в Синсинати Жасмин Паолини достигна до първия си финал в Синсинати
Чете се за: 01:27 мин.
Виктория Томова среща испанка в първия кръг на квалификациите на US Open Виктория Томова среща испанка в първия кръг на квалификациите на US Open
Чете се за: 00:52 мин.
Швьонтек е първата финалистка в Синсинати Швьонтек е първата финалистка в Синсинати
Чете се за: 01:07 мин.
Трима българи на корта в понеделник на Чаланджър турнира в София Трима българи на корта в понеделник на Чаланджър турнира в София
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци? Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"В къща без олио не може": То поскъпна най-много през последната година - какви са причините? "В къща без олио не може": То поскъпна най-много през последната година - какви са причините?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Какви са щетите след пожара в Българово?
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Цените на храните: Има ли поскъпване през последната седмица?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Напрежението в Сърбия: Вучич обеща решителен отговор на размириците
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ