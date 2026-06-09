Пьотр Нестеров приключи участието си в Католика след поражение от Марко Чекинато

Българският тенисист Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър 75“ в Католика, Италия, след загуба от поставения под №5 Марко Чекинато с 5:7, 3:6.

Нестеров, който си осигури място в основната схема след успешно преминати квалификации, изигра много оспорван първи сет срещу опитния италианец – полуфиналист на „Ролан Гарос“ през 2018 година и бивш №16 в световната ранглиста. Българинът демонстрира характер, като отрази десет сетбола, но при 11-ата възможност Чекинато реализира решаващ пробив в 12-ия гейм и поведе в резултата.

Втората част също премина равностойно до осмия гейм, когато италианецът стигна до единствения пробив в сета. Впоследствие той затвърди предимството си и приключи срещата след малко повече от два часа игра.

По-късно днес българското участие в Католика продължава в турнира на двойки, където Антъни Генов и британецът Марк Уайтхаус ще се изправят срещу третите поставени Виктор Корня от Румъния и Даниел Кукиерман от Израел.