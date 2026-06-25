Пьотр Нестеров продължава похода си в Пловдив, достигна до полуфиналите

Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Българинът победи италианеца Томазо Компанучи с 6:3, 7:6(4) след малко повече от два часа игра.

Нестеров демонстрира характер още в първия сет. Въпреки че загуби първото си подаване, той бързо върна инициативата с два пробива и затвори частта при 6:3 срещу съперник, който заема по-предна позиция в световната ранглиста.

Втората част премина без пробиви, като двамата тенисисти бяха стабилни на сервис. Така изходът на сета бе решен в тайбрек, където българинът показа по-здрави нерви и се наложи със 7:4 точки, за да подпечата мястото си сред най-добрите четирима в турнира.

В спор за място на финала Нестеров ще се изправи срещу австриеца Сандро Коп, който отстрани американеца Дейли Бланч след успех с 6:3, 6:3. Другият полуфинал ще противопостави испанците Андрес Сантамарта Ройг и Иняки Монтес-Де Ла Торе.

С класирането си за полуфиналите българинът продължава силното си представяне пред родна публика и запазва надеждите си за трофей в Пловдив.