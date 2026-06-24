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Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите в Пловдив

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Спорт
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Българинът се справи с французин.

пьотр нестеров донесе първата българска победа основната схема чалънджър турнира пловдив
Снимка: БТА
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Националът на България за купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният състезател победи шестия поставен в схемата Матео Мартино (Франция) с 6:3, 6:3 за час и 23 минути на корта в тенис клуб "Локомотив".

Нестеров поведе с 5:2 в първия сет след два пробива, преди французинът да върне единия брейк и да намали до 5:3. В крайна сметка българинът спечели следващото подаване на противника си след две поредни точки при изоставане от 30:40.

Във втората част Нестеров отново започна силно и по идентичен начин осъществи два пробива и поведе с 5:1. Мартино обаче отрази два мачбола при сервис на българина и успя да върне единия брейк. При преднина от 5:3 Нестеров получи шанс да сервира за победата отново и се възползва от него.

Така в четвъртфиналната фаза българинът ще се изправи срещу победителя от мача между Томаш Беркиета (Полша) и Томазо Компанучи (Италия).

По-късно днес финалистът при юношите на Откритото първенство на САЩ през 2025 година Александър Василев също ще запише участие в надпреварата на сингъл срещу Сандро Коп (Австрия).

В турнира при дуетите по-късно днес Нестеров ще си партнира с Янаки Милев и двамата ще играят срещу вторите поставени нидерландци Йеле Янс и Нилс Вискер.

Антъни Генов и Алекс Ганчев вече се класираха за четвъртфиналите на двойки след успех срещу първите поставени Александър Донски и Сидхант Бантия (Индия) с 6:4, 6:4, а Илиян Радулов и Александър Василев ще играят срещу Томас Фанкът (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия).

#тенис турнир в Пловдив 2026 г. # Пьотр Нестеров

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