Пьотр Нестеров спря на полуфиналите на турнира от сериите „Чалънджър“ в Пловдив

Пьотр Нестеров приключи участието си на полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Пловдив. Българският национал за Купа Дейвис отстъпи пред австриеца Сандро Коп с 2:6, 6:3, 4:6 след близо два часа и 40 минути игра на кортовете на ТК „Локомотив“.

Въпреки поражението, 23-годишният българин може да бъде доволен от представянето си, тъй като за първи път в кариерата си достигна до полуфинал на турнир от това ниво. С натрупаните 14 точки за световната ранглиста Нестеров ще се изкачи сред първите 370 тенисисти в света, което ще бъде най-доброто му класиране досега.

Срещата започна трудно за българина, който допусна пробив още в откриващия гейм на двубоя. Коп затвърди предимството си и след втори пробив в седмия гейм стигна до успех с 6:2 в първия сет.

Втората част премина под диктовката на Нестеров. Българинът повиши значително нивото си, спечели три поредни гейма и поведе с 4:1. При 5:3 той отрази възможност за пробив и изравни резултата в сетовете след 6:3.

Решителният трети сет предложи много обрати и напрежение. При 3:3 Нестеров пропусна шанс да вземе инициативата с пробив, а малко по-късно загуби подаването си за 3:5. Българинът обаче реагира незабавно и върна пробива, за да намали на 4:5. В последния сервис гейм на мача обаче австриецът отново намери верния ритъм и сложи край на двубоя.

На финала Сандро Коп ще се изправи срещу испанеца Иняки Монтес-Де Ла Торе в спор за титлата в Пловдив.