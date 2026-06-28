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Пьотр Нестеров започна с убедителен успех квалификациите на "Чалънджър" турнира в Милано

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Спорт
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Националът за Купа "Дейвис" победи италианеца Джузепе Ла Вела в два сета и се доближи на крачка от основната схема

пьотр нестеров донесе първата българска победа основната схема чалънджър турнира пловдив
Снимка: БТА
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Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров стартира успешно участието си в квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Милано с награден фонд от 97 640 евро.

Българинът се наложи над представителя на домакините Джузепе Ла Вела с 6:1, 6:4 за 70 минути игра и си осигури място във втория квалификационен кръг.

Нестеров демонстрира стабилна игра още от началото на двубоя. Той реализира три пробива в първия сет и без затруднения поведе в резултата след категоричното 6:1.

Във втората част българският тенисист продължи да контролира събитията на корта и поведе с 5:3. Въпреки че допусна пробив при сервис за мача, Нестеров реагира незабавно и в следващия гейм стигна до нов брейк, с който сложи край на срещата.

В следващия кръг от квалификациите той ще се изправи срещу победителя от изцяло италианския сблъсък между Енрико Дала Вале и Федерико Арнаболди.

Успешният старт в Милано идва само седмица след най-доброто представяне на Нестеров в турнир от сериите "Чалънджър". Тогава българинът достигна до полуфиналите на надпреварата в Пловдив и записа рекордно класиране в кариерата си.

#Чалънджър 75 в Милано # Пьотр Нестеров

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