Рабио пак се забърка в скандали, Марсилия го постави в трансферния списък

Полузащитникът на Олимпик Марсилия Адриен Рабио и крилото Джонатан Роу бяха поставени в трансферния списък на клуба "неприемливо поведение" в съблекалнята след загубата срещу Рен в Лига 1 миналата седмица.

Според информации във френските медии двамата футболисти са имали сериозни проблеми помежду си след края на двубоя.

"Това решение беше взето поради неприемливо поведение в съблекалнята след мача срещу Рен, със съгласието на техническото ръководство и в съответствие с вътрешния кодекс за поведение на клуба", се казва в изявление на Олимпик.

Двамата пристигнаха в Марсилия през миналата година и играха редовно, като клубът завърши на второ място в Лига 1.

"Решението беше съобщено на двамата футболисти в понеделник", добавиха от Марсилия.

Сериозен интерес към Рабио има от страна на Милан, където треньор е Масимилиано Алегри, под чието ръководство Рабио игра в Ювентус. Очаква се развитие по темата в следващите дни.