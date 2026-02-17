Радослав Гидженов ще ръководи ЦСКА 1948 - Левски

Съдия номер 1 на България за 2025 година Радослав Гидженов получи наряд за един от най-интересните двубои от 22-рия кръг на Първа лига. Той ще бъде главен арбитър на срещата между ЦСКА 1948 и Левски, която е насрочена за 22 февруари (неделя) от 16:45 часа.

Асистенти на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Георги Дойнов, четвърти съдия е Мариян Гребенчарски. За системата ВАР ще отговаря Васил Минев, а негов асистент ще бъде Кристиян Колев.

Кръгът започва на 20 февруари с двубоя между Черно море и Ботев Враца, а в останалите срещи един срещу друг ще се изправят още отборите на Добруджа и Монтана, Локомотив Пловдив и Спартак Варна, ЦСКА и Славия, Локомотив София и Септември София, Берое и Арда Кърджали.

Програмата на 22-рия кръг ще бъде закрита на 23 февруари (понеделник) с мача между Ботев Пловдив и Лудогорец.

Ето и всички съдийски назначения за предстоящия 22-и кръг:

20 февруари 2026 година, петък, 17:45 часа:

Черно море - Ботев Враца

ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ти: Михаел Петков Павлов

ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Камен Михайлов Алексиев

21 февруари 2026 година, събота, 12:30 часа:

Добруджа - Монтана

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ти: Мартин Живков Великов

ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Станислав Георгиев Тодоров

21 февруари 2026 година, събота, 15:00 часа:

Локомотив Пловдив - Спартак Варна

ГС: Геро Георгиев Писков

АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ти: Георги Димитров Давидов

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Крум Добринов Стоилов

21 февруари 2026 година, събота, 17:30 часа:

ЦСКА - Славия

ГС: Георги Петров Стоянов

АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков

4-ти: Васил Петров Минев

ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Вихрен Веселинов Манев

22 февруари 2026 година, неделя, 12:00 часа:

Локомотив София - Септември София

ГС: Станимир Лозанов Тренчев

АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Иван Радославов Иванов

4-ти: Антонио Тодоров Антов

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Георги Владимиров Игнатов

22 февруари 2026 година, неделя, 14:15 часа:

Берое - Арда Кърджали

ГС: Мартин Иванов Марков

АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Тодор Недялков Киров

СН: Ахмед Яшар Ахмед

22 февруари 2026 година, неделя, 16:45 часа:

ЦСКА 1948 - Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев

23 февруари 2026 година, понеделник, 18:00 часа:

Ботев Пловдив - Лудогорец

ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ти: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Александър Костадинов Костадинов

От Съдийската комисия към Български футболен съюз уточниха, че си запазват правото на промени в назначенията.