Радослав Гидженов ще ръководи ЦСКА 1948 - Левски

Обявени са съдийските назначения за 22-ия кръг в Първа лига

радослав гидженов ръководи цска 1948 левски
Слушай новината

Съдия номер 1 на България за 2025 година Радослав Гидженов получи наряд за един от най-интересните двубои от 22-рия кръг на Първа лига. Той ще бъде главен арбитър на срещата между ЦСКА 1948 и Левски, която е насрочена за 22 февруари (неделя) от 16:45 часа.

Асистенти на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Георги Дойнов, четвърти съдия е Мариян Гребенчарски. За системата ВАР ще отговаря Васил Минев, а негов асистент ще бъде Кристиян Колев.

Кръгът започва на 20 февруари с двубоя между Черно море и Ботев Враца, а в останалите срещи един срещу друг ще се изправят още отборите на Добруджа и Монтана, Локомотив Пловдив и Спартак Варна, ЦСКА и Славия, Локомотив София и Септември София, Берое и Арда Кърджали.

Програмата на 22-рия кръг ще бъде закрита на 23 февруари (понеделник) с мача между Ботев Пловдив и Лудогорец.

Ето и всички съдийски назначения за предстоящия 22-и кръг:

20 февруари 2026 година, петък, 17:45 часа:
Черно море - Ботев Враца
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ти: Михаел Петков Павлов
ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Камен Михайлов Алексиев

21 февруари 2026 година, събота, 12:30 часа:
Добруджа - Монтана
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ти: Мартин Живков Великов
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Станислав Георгиев Тодоров

21 февруари 2026 година, събота, 15:00 часа:
Локомотив Пловдив - Спартак Варна
ГС: Геро Георгиев Писков
АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ти: Георги Димитров Давидов
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Крум Добринов Стоилов

21 февруари 2026 година, събота, 17:30 часа:
ЦСКА - Славия
ГС: Георги Петров Стоянов
АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Васил Петров Минев
ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Вихрен Веселинов Манев

22 февруари 2026 година, неделя, 12:00 часа:
Локомотив София - Септември София
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Антонио Тодоров Антов
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Георги Владимиров Игнатов

22 февруари 2026 година, неделя, 14:15 часа:
Берое - Арда Кърджали
ГС: Мартин Иванов Марков
АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Тодор Недялков Киров
СН: Ахмед Яшар Ахмед

22 февруари 2026 година, неделя, 16:45 часа:
ЦСКА 1948 - Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Валентин Желев Добрев

23 февруари 2026 година, понеделник, 18:00 часа:
Ботев Пловдив - Лудогорец
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Александър Костадинов Костадинов

От Съдийската комисия към Български футболен съюз уточниха, че си запазват правото на промени в назначенията.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София # Радослав Гидженов #ПФК ЦСКА 1948

