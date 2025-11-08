Радослав Кирилов е с контузия на бедрото

Крилото на Левски Радослав Кирилов ще отсъства около десетина дни. Националът е получил травма в задната част на бедрото по време на тренировка вчера и това е причината за отсъствието му от дербито с ЦСКА и отпадането му от състава на България за мачовете с Турция и Грузия.

“Вчера на тренировка Ради е почувствал болка отзад на бедрото и това е причината за отсъствието му. Мисля, че между десет и 12 дни ще бъде извън игра”, каза изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров при влизането си на стадион “Васил Левски” за мача с “червените”.