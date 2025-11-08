БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Кирилов е с контузия на бедрото

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Новината разкри изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.

Радослав Кирилов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Крилото на Левски Радослав Кирилов ще отсъства около десетина дни. Националът е получил травма в задната част на бедрото по време на тренировка вчера и това е причината за отсъствието му от дербито с ЦСКА и отпадането му от състава на България за мачовете с Турция и Грузия.

“Вчера на тренировка Ради е почувствал болка отзад на бедрото и това е причината за отсъствието му. Мисля, че между десет и 12 дни ще бъде извън игра”, каза изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров при влизането си на стадион “Васил Левски” за мача с “червените”.

Свързани статии:

НА ЖИВО: Левски - ЦСКА 0:1
НА ЖИВО: Левски - ЦСКА 0:1
Изстрел от разстояние на Джеймс Ето'о прави разликата в 220-ото...
Чете се за: 04:45 мин.
Станислав Иванов замества контузения Радослав Кирилов в националния отбор
Станислав Иванов замества контузения Радослав Кирилов в националния отбор
България ще изиграе последните си световни квалификации с Турция...
Чете се за: 00:30 мин.
#ПФК Левски София #Радослав Кирилов #Даниел Боримиров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празнуваме Архангеловден!
1
Празнуваме Архангеловден!
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
3
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея
5
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението...
Турция издаде заповед за арест за геноцид срещу Нетаняху
6
Турция издаде заповед за арест за геноцид срещу Нетаняху

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Български футбол

ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Първа лига: Левски - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Радослав Цонев донесе трите точки на Ботев Враца при гостуването на Локомотив Сф Радослав Цонев донесе трите точки на Ботев Враца при гостуването на Локомотив Сф
Чете се за: 01:07 мин.
Първа лига: Локомотив София - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив София - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
Станислав Иванов замества контузения Радослав Кирилов в националния отбор Станислав Иванов замества контузения Радослав Кирилов в националния отбор
Чете се за: 00:30 мин.
Ботев Пловдив с благодарности към Иван Цветанов Ботев Пловдив с благодарности към Иван Цветанов
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена Илияна Йотова: Най-важното е рафинерията да бъде запазена
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата? Казусът "Лукойл": Има ли план държавата как да се справи с евентуална криза на горивата?
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Унгария получи изключение от санкциите: Още 1 година Будапеща ще...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Настъпление по въздух и земя: Масирана руска атака по енергийната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Объркани пътници, заради спряното метро по линия 3
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Кола се обърна на пътя Казанлък - Стара Загора, водачът е пострадал
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ