Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

Радослав Росенов открива българското участие на световното по бокс

от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Мачът е във вечерната сесия и се очаква да се проведе около 21:45 ч.

Български национален отбор по бокс
Снимка: startphoto.bg
Радослав Росенов ще има честта да открие българското участие на световното първенство по бокс в Ливърпул. 7-кратният европейски шампион и 4-кратен носител на Купа „Странджа“ ще се качи на ринга тази вечер. В категория до 60 килограма 21-годишният русенец ще се изправи срещу Довлет Муханов от Туркменистан.

Мачът е във вечерната сесия, която започва от 20:00 часа българско време. Очаква се двубоят да се проведе около 21:45 ч.

За Росенов това ще бъде второ участие на световно първенство за мъже. Преди две години в Узбекистан той зае пето място, достигайки на 1/4-финал.

В Ливърпул България ще бъде представена от общо 11 боксьори. Мъжкият ни национален отбор е воден от треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, а треньори на жените са Борислав Георгиев и Роман Цветков.

Първите срещи на националите ни:

Севда Асенова (48 кг) – Алис Пъмфри (Англия), световна шампионка до 19 г

Венелина Поптолева (51 кг) – Макси Кльоцер (Германия), шампионка от Световна купа

Алейна Мехмед (80 кг) – Емилия Котерска (Полша)

Ергюнал Себахтин (50 кг) – Мартин Молина (Испания), европейски шампион, трети от световно първенство

Хавиер Ибаниес (55 кг) – Орландо Замора-Гарсия (САЩ)/Зафарбек Камилов (Киргизстан)

Радослав Росенов (60 кг) – Довлет Муханов (Туркменистан)

Викторио Илиев (65 кг) – Алмаз Озорбеков (Киргизстан), вицешампион на Азия до 22 г

Рами Киуан (75 кг) – Сумит (Индия)/Мохамад Ал Хюсиeн (Йордания)

Уилиам Чолов (80 кг) – Го Вакая (Япония), вицешампион от Световна купа

Семион Болдирев (85 кг) – Роберто Лици (Италия)

Йордан Морехон (+90 кг) – Данабиеке Байкевуци (Китай)

