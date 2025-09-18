БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Росенов: С тази игра мога да победя всички боксьори

Бронзовият медалист от световното първенство по бокс бе посрещнат победоносно в залата на родния си клуб „Русе“.

Радослав Росенов
Снимка: БТА
Слушай новината

Радослав Росенов е убеден, че разнообразния стил и спокойствието могат да му донесат още победи на ринга. Това заяви той за БТА при посрещането в залата на родния си боксов клуб „Русе“ след спечелването на бронзовия медал от световното първенство по-рано този месец.

Кметът на Русе Пенчо Милков, представители на Спортното училище „Майор Атанас Узунов“, на ръководството на клуба и съотборници на боксьора го поздравиха за успеха на шампионата в Ливърпул. Росенов получи и специални парични премии, като беше отчетено, че е първият медалист от световно първенство при мъжете за боксов клуб „Русе“.

Радослав Росенов остана на трето място на световното първенство по бокс

„След като се качиш на ринга, след като се забавляваш на ринга и показваш, че си по-добър от противника, показваш, че можеш да успееш и най-вече да вземеш победата. С тази игра мога да победя всички боксьори, само да съм спокоен“, каза 21-годишният боксьор.

Кметът Милков призова присъстващите спортисти да следват примера на Росенов и да използват силата си с необходимото спокойствие и само на ринга.

„Гледам моите съперници, срещу които ще играя. Бързо ги разбирам с какъв стил ще бъдат срещу мен. Те си мислят, че знаят моя стил и че е само един – с движение с краката, но не е така. Аз сменям постоянно стила си. Мога и отблизо, от средна дистанция и далечна“, добави Росенов.

Следващото предизвикателство пред него е европейското първенство за мъже до 23 години. Желанието му е да стане единствения боксьор с четири титли от тази надпревара, след като вече има три в актива си. Треньорът на Росенов в боксов клуб „Русе“ Съби Събев отчете, че той трупа увереност с всяка следваща среща.

„Радо с всяка една среща вработва, става все по-добър и по-добър. Четири поредни срещи сме предоволни. Малко не му достигна на полуфинала, но някои неща ще ги коригираме. Вече си играе в негова категория, която е изцяло негова – 60 килограма. Това е олимпийска категория за 2028 година и се надяваме за медал от Олимпиадата", каза Събев.

