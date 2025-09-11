Радослав Росенов: Щастлив съм, че няма да се върнем с празни ръце

„За мен е важно да спечелим медал. Без значение дали ще го направя аз или някой от съотборниците ми“. Това заяви Радослав Росенов преди началото на световното първенство в английския град Ливърпул. Ето, че думите му намериха покритие и дори нещо повече – той самият стигна до почетната стълбичка, но това направи и Рами Киуан.

„Много съм щастлив, че няма да се върнем с празни ръце. Казах на пресконференцията преди да заминем за Англия, че това е една от основните ни цели. Ето, че имаме два медала, като Семьон също може да победи на четвъртфиналите, вярвам в него. След като видях, че съм в тежкия поток и имам четири мача за медал, си казах „не ми пука, дошъл съм тук да ги бия всички“. Сякаш се отпуснах с първата среща и мач след мач нещата наистина се случиха по най-добрия начин за мен“, сподели Росенов.

21-годишният русенец ще боксира за място на финал в категория до 60 килограма. Срещу него в петък застава Луис де Оливейра. Бразилецът е шампион от Световните купа в Астана, Парана и Шефийлд.