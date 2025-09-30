Радостин Тодоров: Руджи Ружди никога не се отказва и не се предава

Личният треньор на световния шампион от първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания от Делхи 2025 Ружди Ружди - Радостин Тодоров заяви, че това, което отличава българския спортист от останалите е неговата скромност.

В Делхи Ружди спечели трета поредна и общо шеста световна титла в клас F55 на тласкането на гюле. Двукратният олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024 стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение.

"Вече 17 години работим заедно и постигнахме доста добри резултати - две паралимпийски титли, шест световни, шест европейски и едно второ място на Паралимпиада. За мен едно от най-важните неща са много световни рекорди, които той прави през всички тези години, защото в порядъка на 10 години той е подобрявал шест пъти световния рекорд", коментира Тодоров на летище "Васил Левски" при прибирането от първенството в Индия.

Наставникът отличи качествата на своя възпитаник.

"Отличава го най-вече неговата скромност, здраво стъпил на земята и неговата упоритост. Той никога не се отказва и не се предава. През всички тези години той премина през много тежки травми контузии, операция - всичко това, благодарение на спорта, но той не се отказа и както аз обичам да казвам, че не случайно неговото име означава "Търсещ победата". Наистина виждам в него, че той търси тази победа и затова и я получава", допълни той.

Треньорът се надява той и Ружди да участват на Паралимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

"От тук нататък ние сме си обещали с Ружди да не мечтаем толкова напред, защото той вече има една 15-годишна кариера, осеяна с много успехи. Много е трудно и тежко на такова високо ниво над 100% да работиш продължително време, така че сме се съсредоточили върху следващото състезание. Тренираме и работим ден за ден. Наслаждаваме се на моментите заедно и се надяваме да успеем да достигнем до Лос Анджелис 2028", завърши Тодоров на въпрос за потенциално участие на Ружди Ружди на следващата Паралимпиада.