Радостин Василев: Очаквам партньорство с Румен Радев за махане на модела Борисов – Пеевски

Чете се за: 03:47 мин.
У нас
радостин василев очаквам партньорство румен радев махане модела борисовndashпеевски
Лидерът на МЕЧ и заместник-председател на Народното събрание Радостин Василев заяви в "Денят започва", че очаква Румен Радев да бъде партньор след изборите в борбата срещу „политическия олигархичен мафиотски модел“. Той коментира възможни коалиции, външната политика, служебния кабинет, честността на изборите и промените в Изборния кодекс.

Целта сега с промените в Изборния кодекс е да не могат да се ползват старите машините, каза още лидерът на партия МЕЧ. По думите му няма време за въвеждането на сканиращи устройства за гласуване с хартиени бюлетини за тези избори.

Радостин Василев заяви, че очакванията му към президента Румен Радев са свързани с реална промяна в управленския модел.

„С очаквания да имаме партньор, с който да можем да направим ефективно нещо, което обществото чака от много години. Това е един модел дългогодишен да бъде махнат - на Борисов и на Пеевски. Политически, олигархичен, мафиотски модел“, каза лидерът на МЕЧ.

По думите му подобни очаквания имат и хората, които биха подкрепили Радев:

„С такива очаквания съм, както и сигурно 100% от хората, които ще го подкрепят него.“

Василев уточни, че вижда възможност за партньорство с Румен Радев след изборите, а не преди тях.

„Възможен партньор след изборите. Както и всички, които искат да се борят с тези хора, истински. Защото видяхме много фалшиви герои през последните 4-5 години."

Лидерът на МЕЧ подчерта, че партията му се определя като умерено консервативен, центристки субект и че има припокриване с президента най-вече във външната политика.

„Ние сме умерено консервативен, истински центристки политически субект. При него има естествено залитане вляво - нормално от генезиса му, от който и стана президент. И много силно припокриване имаме във външната политика и в геополитиката.“

По темата за евентуална коалиция между Румен Радев и ПП-ДБ, Василев заяви, че първо трябва да се видят хората и политиките.

„За да има партньорство, ние трябва да видим хората, които Радев иска да бъдат част от бъдещия му политически проект.“

Той допълни, че МЕЧ може да работи, както с Радев, така и с ПП-ДБ, но предупреди за нарастваща конфронтация.

„Ние можем и с тях, можем и с него, защото не сме „Възраждане“. И този спор между тях го няма при нас.“

На въпрос дали вярва на ПП-ДБ след напускането си, Василев каза:

„Аз не вярвам на никого. Много съм лъган и съм научен да не вярвам на никого. Но политическата култура изисква да дам кредит на доверие на възможността да има някаква промяна.“

Като юрист той заяви, че не вижда пречки Андрей Гюров да бъде служебен министър-председател. Според него именно Гюров има шанс да организира честни избори.

Вижте целия разговор с Радостин Василев тук.

