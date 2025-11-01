БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия...
Чете се за: 02:45 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя,...
Чете се за: 03:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Радостин Василев: Три бюджета за три дни гледахме

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

"ДПС - Ново начало" е плътно зад партиите в управлението, заяви той

радостин василев
Слушай новината

"Влизаме в дългова спирала с този бюджет - 1213 лв. минимална работна заплата пак е най-ниската в ЕС, 900 лв. за втората година майчинство, максималният осигурителен доход расте, осигуровките се увеличават - за мен отиваме към фалит и нищо хубаво не очаква България, ако продължаваме така".

Това коментира в студиото на "Говори сега" депутатът и лидер на МЕЧ Радостин Василев.

"Три бюджета за три дни гледахме - така нареченият "ластик" на Борисов. Пуска едни данни, хората възроптават, т.нар. социални партньори, той връща и казва: "Не сте разбрали, ние сме много готини и даваме съвсем други параметри".

Опозицията не може да направи нищо, защото "ДПС - Ново начало" е плътно зад трите партии в управлението, обясни Василев.

"Не можем на този етап да спрем Борисов. Неговото политическо самоубийство не минава през бюджета, а през много политики, свързани с него и това, че управлява с Пеевски срещу решенията на хората на изборите".

Депутатът заяви, че МЕЧ ще подкрепят решението да се отпуснат пари за младите лекари, макар, че има "къде-къде по-добри и работещи решения".

Гледайте целия разговор в "Говори сега"

#Бюджет 2026 #Радостин Василев #меч

Последвайте ни

ТОП 24

Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
1
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...
Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети "Томахоук" на Украйна
2
Пентагонът одобри доставката на далекобойни ракети...
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
3
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
"Пакост или лакомство": Деца и родители празнуват Хелоуин в цялата страна
4
"Пакост или лакомство": Деца и родители празнуват Хелоуин...
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
5
Ще поскъпнат ли жилищата след влизането в еврозоната?
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
6
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Политика

"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
Ивайло Мирчев: КПК се превърна в бухалка – ще настояваме за закриването ѝ Ивайло Мирчев: КПК се превърна в бухалка – ще настояваме за закриването ѝ
Чете се за: 03:32 мин.
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия
Чете се за: 03:17 мин.
Казусът със сигнала за документно престъпление на депутат от "Величие" е обсъден на председателски съвет в парламента Казусът със сигнала за документно престъпление на депутат от "Величие" е обсъден на председателски съвет в парламента
Чете се за: 01:00 мин.
Венко Сабрутев: Подкрепихме днешното решение, за да има горива в България Венко Сабрутев: Подкрепихме днешното решение, за да има горива в България
Чете се за: 01:47 мин.
Петър Дилов: Няма недостиг на гориво в България Петър Дилов: Няма недостиг на гориво в България
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Празнични шествия за Деня на народните будители Празнични шествия за Деня на народните будители
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес Премиерът Росен Желязков: Будителите с техния добър пример са това, което ни обединява днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В Деня на будителите: Президентът награди шестима младежи за...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Година след трагедията в Нови Сад: 16 бели гълъба в памет на жертвите
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Чете се за: 00:45 мин.
Регионални
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ