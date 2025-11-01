"Влизаме в дългова спирала с този бюджет - 1213 лв. минимална работна заплата пак е най-ниската в ЕС, 900 лв. за втората година майчинство, максималният осигурителен доход расте, осигуровките се увеличават - за мен отиваме към фалит и нищо хубаво не очаква България, ако продължаваме така".

Това коментира в студиото на "Говори сега" депутатът и лидер на МЕЧ Радостин Василев.

"Три бюджета за три дни гледахме - така нареченият "ластик" на Борисов. Пуска едни данни, хората възроптават, т.нар. социални партньори, той връща и казва: "Не сте разбрали, ние сме много готини и даваме съвсем други параметри".

Опозицията не може да направи нищо, защото "ДПС - Ново начало" е плътно зад трите партии в управлението, обясни Василев.

"Не можем на този етап да спрем Борисов. Неговото политическо самоубийство не минава през бюджета, а през много политики, свързани с него и това, че управлява с Пеевски срещу решенията на хората на изборите".

Депутатът заяви, че МЕЧ ще подкрепят решението да се отпуснат пари за младите лекари, макар, че има "къде-къде по-добри и работещи решения".

Гледайте целия разговор в "Говори сега"