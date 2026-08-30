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Рафаел Леао премина в Галатасарай от Милан

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Спорт
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Португалецът ще носи фланелката с №27.

Рафаел Леао
Снимка: БГНЕС
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Нападателят Рафаел Леао се присъедини към Галатасарай от Милан, съобщи пресслужбата на турския клуб. Грандът от Истанбул подписа с 27-годишния португалски национал четиригодишен договор за 38 милиона евро. Милан ще получава 20% от всяка последваща продажба на играча.

Леао ще носи фланелката с №27 за турския клуб. Заплатата му е 10 милиона евро годишно.

Португалецът играе за Милан от 2019 г. С италианския клуб той спечели италианското първенство през сезон 2021/22 и Суперкупата на Италия през сезон 2024/25.

През сезон 2025/26 Леао изигра 31 мача във всички състезания, отбелязвайки 10 гола и давайки 3 асистенции. На световното първенство през 2026 г. той отбеляза едно попадение и даде една асистенция в пет срещи.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 50 милиона евро.

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Португалецът ще носи фланелката с №27.
Чете се за: 01:05 мин.
#Рафаел Леао #Галатасарай

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