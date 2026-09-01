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Рафиня и Ламин Ямал поведоха Барселона към нова убедителна победа

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Спорт
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Каталунците изостанаха рано на "Камп Ноу“, но стигнаха до успех с 5:2 и продължиха победната си серия в Ла Лига

рафиня ламин ямал поведоха барселона нова убедителна победа
Снимка: БГНЕС
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Барселона постигна трета поредна победа от началото на сезона в Ла Лига, след като надделя с 5:2 над Райо Валекано в зрелищен двубой на "Камп Ноу“. Гостите поведоха чрез Серхио Камейо, но каталунците осъществиха бърз обрат, а Рафиня и Ламин Ямал завършиха вечерта с по две попадения.

Домакините поеха инициативата още от началните минути. В седмата Ламин Ямал беше близо до откриващо попадение, а малко след това Райо отговори с опасна атака. Въпреки превъзходството на Барселона, именно гостите нанесоха първия удар.

В 12-ата минута грешка на Жул Кунде позволи на Алваро Гарсия да пробие по левия фланг и да достигне до аутлинията. Последва остро подаване към близката греда, където Серхио Камейо изпревари защитата и прати топката в мрежата на Жоан Гарсия за 0:1. Това беше и първият допуснат гол от Барселона в първенството през сезона.

Каталунците реагираха моментално. В 13-ата минута Рафиня можеше да изравни, но вратарят Дани Карденас спаси удара му от непосредствена близост. Три минути по-късно отлична атака на Антъни Гордън завърши с възможност пред Ламин Ямал, който не успя да нанесе добър завършващ удар.

Натискът все пак даде резултат в 19-ата минута. След бърза комбинация Шави Еспарт намери Рафиня пред наказателното поле, бразилецът се освободи от Пате Сис и с прецизен нисък удар възстанови равенството.

Само минута по-късно Барселона вече водеше. Ламин Ямал получи топката отдясно на наказателното поле и с великолепен удар с левия крак я изпрати в горния ъгъл за 2:1. Така домакините обърнаха резултата в рамките на малко повече от две минути.

Попадението беше специално и за Ямал - негово №50 за първия отбор на Барселона във всички турнири. Той достигна границата на 19 години и 49 дни.

До почивката отборът на Ханзи Флик продължи да контролира срещата. Марк Бернал принуди Карденас да се намесва след мощен далечен удар, а в добавеното време Кунде прати топката в мрежата. Попадението първоначално беше признато, но след намесата на ВАР беше отменено заради засада и двата отбора се прибраха при 2:1.

Барселона започна силно и втората част и в 51-вата минута увеличи преднината си. Еспарт, Бернал и Дани Олмо изградиха бърза атака, топката достигна до Гордън, а острото му подаване пред вратата беше отклонено от Флориан Льожен в собствената му мрежа за 3:1.

Райо обаче отказа да се предаде. В 59-ата минута Унай Лопес центрира от корнер към близката греда, където Камейо се измъкна от опеката си и с глава отбеляза втория си гол в срещата.

Само две минути по-късно гостите бяха изключително близо до изравняването. Фран Перес центрира отдясно, Жоан Гарсия не успя да овладее добре топката, а Камейо стреля отблизо. Пау Кубарси обаче застана на пътя на удара и предотврати хеттрик на нападателя и резултат 3:3.

Пропускът се оказа скъп за Райо. В 71-вата минута Гордън получи диагонално подаване от Кунде, проби отляво и с пета остави топката за Рафиня, който с мощен нисък удар реализира второто си попадение в мача и направи 4:2.

С двата си гола бразилецът вече има пет попадения в първите три шампионатни срещи на Барселона през сезона. Подобно постижение за каталунците не беше регистрирано от Лионел Меси през кампания 2017/18.

В заключителните минути Райо имаше възможност отново да намали. В 81-вата минута Нтека завърши опасна контраатака, но Жоан Гарсия спаси удара му.

Последната дума обаче беше за Ламин Ямал. В 90-ата минута влезлият като резерва Карим Адейеми му остави топката пред наказателното поле, а младата звезда на Барселона реализира втория си гол за вечерта и оформи крайното 5:2.

Така Барселона затвори третия кръг с нов резултатен успех и продължи перфектния си старт в първенството с три победи от три мача, докато Рафиня и Ламин Ямал отново се превърнаха в основните фигури в атаката на каталунците.

#Ла Лига 2026/2027 #ПФК Барселона #ФК Райо Валекано

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