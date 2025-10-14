БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Рафиня остава в лазарета на Барселона

Бразилецът ще пропусне и двубоя с Жирона.

Барсеолна Рафиня Френки де Йонг
Фланговият нападател на Барселона Рафиня няма да играе в следващия кръг на испанското първенство срещу Жирона. 28-годишният футболист получи контузия на дясното подколянно сухожилие при победата с 3:1 над Овиедо в шестия кръг на Ла Лига.

Първоначалните прогнози бяха, че травмата ще го държи извън игра поне до паузата за националните отбори.

Рафиня е напуснал тренировките на отбора рано във вторник. Той продължава занимания индивидуално и със сигурност ще пропусне мача срещу Жирона на 18 октомври.

През сезон 2025/26 Рафиня е изиграл седем мача за Барселона във всички състезания, отбелязвайки три гола и давайки две асистенции.

