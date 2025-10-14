Рафиня остава в лазарета на Барселона

Фланговият нападател на Барселона Рафиня няма да играе в следващия кръг на испанското първенство срещу Жирона. 28-годишният футболист получи контузия на дясното подколянно сухожилие при победата с 3:1 над Овиедо в шестия кръг на Ла Лига.



Първоначалните прогнози бяха, че травмата ще го държи извън игра поне до паузата за националните отбори.

Рафиня е напуснал тренировките на отбора рано във вторник. Той продължава занимания индивидуално и със сигурност ще пропусне мача срещу Жирона на 18 октомври.

През сезон 2025/26 Рафиня е изиграл седем мача за Барселона във всички състезания, отбелязвайки три гола и давайки две асистенции.