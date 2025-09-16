БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Рами Киуан: Ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксьор в света

Това е най-доброто класиране в кариерата ми досега, каза боксьорът, който спечели сребро на световното в Ливърпул.

рами киуан продължавам темпо бъда добрият боксоьр света
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Рами Киуан не се е отказал от целта да стъпи на световния връх в бокса. Българинът се прибра със сребро до 75 килограма от световното първенство в Ливърпул. По този начин той записа най-добро класиране на български боксьор от 2009 година насам, когато с титлата се окичи Детелин Делаклиев.

"Това е най-доброто класиране в кариерата ми досега, защото вярвам, че ще имам и по-добри. Знам, че ще стане. С работата, която върша, това ще се случи. Виждам скоростта, с която се развивам, и ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксьор в света на следващото световно и Олимпиадата. Това е голямата ми цел – Олимпийските игри в Лос Анджелис. Какво бих променил в последния мач? Той беше голям сблъсък за тактическо надмощие. Познаваме се добре с него, това ни е втора среща за няколко месеца. Първата среща беше много различна и мисля, че и двамата се изненадахме на финала. В третия мач вече може би ще нагласим по-добра тактика. Не е само до моментна нагласа, трябва да подобря някои неща", каза той на днешната пресконференция в Пресклуб „България“.

"За това световно бях много добре психологическо подготвен, за разлика от други първенства. Бях уверен, знаех какво мога и знаех, че ще спечеля. Не присъстваше притеснение. Ще продължа да работя ментално, защото виждам, че дава резултат. Влизам активно във всеки рунд, вече не проспивам първия. Тук не успях само в последния мач да го направя, но в предишните печелих първите два рунда и после си доигравах срещите. На това световно побеждавах съперниците с моя план и всичко беше наред", завърши Киоан, който по-рано днес бе приет и от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

