ИЗВЕСТИЯ

Европа нащрек: Реакции и изводи след нахлуването на...
Чете се за: 05:20 мин.
Лоялните на Доган учредяват нова партия "Алианс за...
Чете се за: 02:32 мин.
Разказ от първо лице за живота в Херсон, на километър от...
Чете се за: 04:27 мин.
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

Рами Киуан: Не смятам да спирам с полуфинал на световното

от БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Българският национал очаква с нетърпение сблъсъка с представителя на домакините Калъм Мейкин.

Рами Киуан
Снимка: БФ Бокс
Рами Киуан направи следващата стъпка към утвърждаване на върха в световния бокс. След като покори Европа през миналата година, националът ни от Червен бряг вече има осигурен медал и от шампионата на планетата в Ливърпул. Той се класира за полуфиналите в категория до 75 килограма и ще си тръгне с минимум бронзово отличие. Нещо, което него самият определено не го успокоява, защото още преди началото на световното първенство Рами посочи златото като основен приоритет.

„Осигуреният медал ми дава спокойствие, че няма да се върна с празни ръце. Доволен съм, защото до тук направих добри мачове. Мачът срещу шотландеца мина по план, исках да съм убедителен, за да не давам шансове на странични лица да се намесят. Но определено не смятам да спирам само с този полуфинал. Целта е да стигна възможно най-далеч“, сподели от Ливърпул 25-годишният Киуан, който е пети от Олимпийските игри в Париж.

За място на финала в петък Рами ще се изправи срещу Калъм Мейкин. Британецът, подобно на нашия национал, играе с обратен гард. Той е от младите надежди на Англия в посока Олимпийските игри в Лос Анджелис.

„Очаквам противникът ми да се опита да играе назад и да се надлъгва с мен. Това е игра, в която вярвам, че съм по-добър от него. Важното е да съм спокоен и да не се поддавам на емоциите. Това, че публиката ще го подкрепя, не ме притеснява, дори напротив – ще ме мотивира още повече“, отсече Рами.

Свързани статии:

Красимир Инински: Гордея се с показаното от националите ни на световното по бокс
Красимир Инински: Гордея се с показаното от националите ни на световното по бокс
Президентът на родната боксова федерация замина за Ливърпул, за да...
Чете се за: 02:22 мин.
#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Рами Киуан

