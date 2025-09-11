Рами Киуан: Не смятам да спирам с полуфинал на световното

Рами Киуан направи следващата стъпка към утвърждаване на върха в световния бокс. След като покори Европа през миналата година, националът ни от Червен бряг вече има осигурен медал и от шампионата на планетата в Ливърпул. Той се класира за полуфиналите в категория до 75 килограма и ще си тръгне с минимум бронзово отличие. Нещо, което него самият определено не го успокоява, защото още преди началото на световното първенство Рами посочи златото като основен приоритет.

„Осигуреният медал ми дава спокойствие, че няма да се върна с празни ръце. Доволен съм, защото до тук направих добри мачове. Мачът срещу шотландеца мина по план, исках да съм убедителен, за да не давам шансове на странични лица да се намесят. Но определено не смятам да спирам само с този полуфинал. Целта е да стигна възможно най-далеч“, сподели от Ливърпул 25-годишният Киуан, който е пети от Олимпийските игри в Париж.

За място на финала в петък Рами ще се изправи срещу Калъм Мейкин. Британецът, подобно на нашия национал, играе с обратен гард. Той е от младите надежди на Англия в посока Олимпийските игри в Лос Анджелис.