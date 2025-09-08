БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Чете се за: 03:52 мин.
Правителството на Франция падна след поискания вот на...
Чете се за: 04:42 мин.
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:47 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

Рами Киуан също е в топ 8 на световното по бокс в Ливърпул

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Той и Радослав Росенов ще боксират отново в сряда, когато ще имат възможност да спечелят първи медали за националния отбор.

Рами Киуан
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Рами Киуан влезе в топ 8 на световното първенство по бокс в Ливърпул. Той и Радослав Росенов ще боксират отново в сряда, когато ще имат възможност да спечелят първи медали за националния отбор.

Киуан закри вечерта за българските национали с нова доминантна победа в категория до 75 кг над индиеца Сумит Сумит. Той бе по-добрият боксьор и заслужи доверието на съдиите след първия рунд, след което затвърди доминацията си в много активен втори период. В третата част Киуан отново бе по-силен и спечели със съдийско единодушие.

В следващия кръг Киуан ще срещне победителя от двубоя между Алан Пери (Шотландия) и Сенад Дрини (Албания).

#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Рами Киуан

