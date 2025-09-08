Рами Киуан също е в топ 8 на световното по бокс в Ливърпул

Рами Киуан влезе в топ 8 на световното първенство по бокс в Ливърпул. Той и Радослав Росенов ще боксират отново в сряда, когато ще имат възможност да спечелят първи медали за националния отбор.

Киуан закри вечерта за българските национали с нова доминантна победа в категория до 75 кг над индиеца Сумит Сумит. Той бе по-добрият боксьор и заслужи доверието на съдиите след първия рунд, след което затвърди доминацията си в много активен втори период. В третата част Киуан отново бе по-силен и спечели със съдийско единодушие.

В следващия кръг Киуан ще срещне победителя от двубоя между Алан Пери (Шотландия) и Сенад Дрини (Албания).