Радослав Росенов вече е на победа от медалите на световното в Ливърпул

Красива и най-важното резултатна игра. Това показа Радослав Росенов по пътя към четвъртфиналите на световното първенство по бокс в Ливърпул. 21-годишният талант се изстреля към трета поредна победа в града на Бийтълс. В категория до 60 килограма българският национал надигра убедително с 5:0 гласа двукратния европейски първенец за младежи Айдер Абдураимов (Украйна).

7-кратният европейски шампион и 4-кратен носител на Купа „Странджа“ се забавлява на ринга тази вечер. С много атракция за публиката и в познат стил Росенов показа боксови умения, които му донесоха солидна преднина след първите два рунда. Това му осигури спокойствие в третата част, в която националът се стремеше да избегне евентуално случайно попадение на съперника. Така той вече е в Топ 8 на първенството на планетата. От медала в Ливърпул го дели местната надежда Уилям Хюит.