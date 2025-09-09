БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Рангник ще се оттегли от поста селекционер на Австрия, ако не класира тима за Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Ралф Рангник
Снимка: БТА
Ралф Рангник най-вероятно ще се оттегли от поста селекционер на австрийския национален отбор по футбол, ако не успее да класира състава на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, съобщи президентът на местната федерация Йозеф Прол.

"Той предпочита да се оттегли, ако не успее да класира отбора на световното първенство", заяви Прол, цитиран от ДПА.

Австрия спечели първите си три срещи в световните квалификации, но изостава с три точки от отбора на Босна и Херцеговина, който има мач повече и също е безупречен. Към световните финали продължават само победителите, а техните подгласници играят плейофи.

Прол обясни, че Рангник е под договор до Мондиала и двете страни не преговарят в момента.

"Концентрирани сме върху това, което предстои. Искаме да си изпълним целите", каза още Прол.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Австрия по футбол #Ралф Рангник

