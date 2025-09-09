Рангник ще се оттегли от поста селекционер на Австрия, ако не класира тима за Мондиал 2026

Ралф Рангник най-вероятно ще се оттегли от поста селекционер на австрийския национален отбор по футбол, ако не успее да класира състава на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, съобщи президентът на местната федерация Йозеф Прол.

"Той предпочита да се оттегли, ако не успее да класира отбора на световното първенство", заяви Прол, цитиран от ДПА.

Австрия спечели първите си три срещи в световните квалификации, но изостава с три точки от отбора на Босна и Херцеговина, който има мач повече и също е безупречен. Към световните финали продължават само победителите, а техните подгласници играят плейофи.

Прол обясни, че Рангник е под договор до Мондиала и двете страни не преговарят в момента.