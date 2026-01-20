Ранно отпадане на Димитър Кузманов в Сома Бей

Българският тенисист Димитър Кузманов допусна поражение в първия кръг на единично на турнир на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75“ в Сома Бей (Египет) с награден фонд 107 хиляди долара.

Пловдивчанинът отстъпи пред седмия поставен в схемата Лукас Ноймайер (Австрия) с 4:6, 0:6 за 70 минути на корта.

32-годишният Кузманов, който е 266-и в световната ранглиста на АТП, допусна четири пробива в двубоя и приключва участие в надпреварата.