Расте броят на загиналите при антиправителствените протести в Непал

Броят на загиналите при антиправителствените протести в Непал се увеличи до 22 души, съобщи "Индия Дейли".

По време на ескалацията на насилието в Катманду двама млади протестиращи бяха застреляни в един от районите на столицата, след като подпалиха сградата на местното полицейско управление и нападнаха неговите служители, допълва ТАСС. Представители на силите за сигурност откриха огън и още един човек загина при сблъсъци на улицата.

В четвъртък непалското правителство спря достъпа до приложения и социални мрежи, които не са били регистрирани в Министерството на комуникациите и информационните технологии на страната в определения срок и не спазват регулациите на правителството.

Вчера в Катманду и в други големи градове в Непал започнаха масови демонстрации, протестиращи се обявиха против мерките на правителството.

В столицата бяха разположени военнослужещи, за да поддържат реда, и беше въведен неограничен полицейски час. По време на сблъсъците между демонстранти и полиция загинаха 19 души, а над 500 бяха ранени.

Протестиращите подпалиха офиса на партия "Непалски конгрес" и нападнаха дома на опозиционния лидер Пушпа Камал Дахал и на няколко други политици. Според медийни съобщения демонстрантите са подпалили и няколко полицейски участъка, а в долината Катманду и други части на страната бяха отчетени сблъсъци.

На фона на протестите властите възобновиха достъпа до социалните мрежи и премиерът на Непал Шарма Оли подаде оставка.

Президентът на Непал Рам Чандра Паудел прие оставката му и успоредно с това, както съобщи Ройтерс, като се позова на помощник на президента, вече е започнал процес по избора на нов премиер.