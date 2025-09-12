Расте напрежението по линията Варшава-Москва. След щети по полски жилищни сгради от руски дронове и съвместни военни учения на Москва и Минск. Франция изразява недоволство и обещава военна подкрепа за източния фланг на НАТО, а американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение, че става въпрос за нарочни действия. Тази вечер Съветът за сигурност ще заседава за дроновете по искане на Полша.

Жителите на село Вирики до границата на Полша с Украйна и Беларус казват, че вече не се чувстват в безопасност, след като руски дронове нарушиха полското въздушно пространство и събориха покрива на къща.

"Надяваме се скоро отново да е спокойно. Беше такова напрежение - дойде ми в повече".



"Още хора ще пристигнат да помагат. Разчистихме по-големите отломки и продължаваме работа".

И докато 32-те страни-членки на НАТО обсъждат общ отговор, американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Може да е било грешка. Но независимо от това, не съм доволен от нищо, свързано с цялата тази ситуация. Но се надявам, че ще приключи.

И Полша, и Франция отрекоха думите на американския президент. Париж ще изпрати 3 изтребителя Рафал, за да помагат в отбраната на полското въздушно пространство. След заседание на Съвета за национална сигурност във Варшава премиерът Доналд Туск отхвърли всякакво съмнение, че Москва не е действала преднамерено.

Доналд Туск, премиер на Полша:

Всичко сочи към планирани действия. Затова очакваме съюзниците да бъдат категорични по този въпрос. Би било много тревожно, ако някой се опита да размие отговорността на Русия за напрежението в нашия регион, и по-специално за тази акция. Информацията, с която разполагаме, не оставя съмнение кои са отговорните.

Полша затвори и границата си с Беларус по повод съвместните военни учения между Москва и Минск "Запад", които започват днес и ще продължат до 16 септември.

Руско-беларуското военно учение "Запад" пресъздава превземането на Коридора Сувалки, който свързва Беларус с Калининград и е от огромно стратегическо значение и за Русия, и за НАТО. По данни на полската национална телевизия се очаква на ученията да се репетира и координиран ядрен удар.

Мярката засяга всички контролно-пропускателни пунктове - автомобилни и железопътни.

От Москва заявиха, че затварянето на граници е опит да се засили напрежението.