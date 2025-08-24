БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Равенство между Манчестър Юнайтед и Фулъм във Висшата лига

"Червените дяволи" с още един грешен ход в английския елит.

Снимка: БТА
Манчестър Юнайтед и Фулъм не успяха да се победят във Висшата лига. Двата отбора завършиха наравно 1:1 след 1:1 в мач от втория кръг.

"Червените дяволи" започнаха по-активно, но Матеуш Куня не успя да открие резултата в три ситуации до 14-ата минута на "Крейвън Котидж" в Западен Лондон.

Юнайтед получи правото да изпълни дузпа след нарушение на Калвин Баси срещу Мейсън Маунт в наказателното поле. Ситуацията беше прегледана и потвърдена от видео асистент арбитрите, но в 38-ата минута ударът на Бруно Фернандеш от бялата точка премина над вратата.

В 58-ата минута Родриго Мунис си отбеляза автогол след опит за изчистване на удар отблизо на Лени Йоро след центриране от корнер на Брайън Мбемо.

Лондончани изравниха четвърт час след това чрез резервата Емил Смит-Роу, който се разписа с първото си докосване на топката след подаване в наказателното поле от Алекс Айоби.

Две минути преди края на редовното време Хари Магуайър пропусна да осигури успех в полза на гостите.

Манчестър Юнайтед има само една точка от два кръга, докато Фулъм започна новия сезон с две поредни равенства.

В понеделник Нюкасъл е домакин на шампиона Ливърпул в дербито от втория кръг във Висшата лига.

