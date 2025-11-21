БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рая Назарян: Очаквам ПАЧИС да приеме решения за по-силно сътрудничество в Черноморския регион

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
рая назарян очаквам пачис софия приеме решения силно сътрудничество черноморския регион
Председателят на Народното събрание Рая Назарян изрази уверение, че по време на предстоящата 66-а Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в София ще бъдат взети далновидни решения, които да подпомогнат развитието и партньорството между страните в Черноморския регион. Това заяви тя на среща с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев.

Събитието, на което Народното събрание е домакин, ще се проведе от 23 до 25 ноември 2025 г.

Председателят на парламента подчерта отличния диалог между Народното събрание и ПАЧИС и отбеляза, че българските парламентаристи активно участват в дискусиите и в подготовката на препоръките на Асамблеята. "Надявам се по време на българското председателство на организацията да се приемат решения, които да подкрепят общите ни усилия за съвместно сътрудничество, икономически просперитет и устойчиво развитие на нашите страни", добави тя.

Генералният секретар Асаф Хаджиев поздрави Назарян за избирането ѝ на поста и благодари за високата организационна подготовка на предстоящата асамблея.

"Високо ценим приноса на българския парламент и на членовете на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС за конструктивния диалог и създадената отлична организация за успешното провеждане на 66-ата Генерална асамблея на организацията", добави той.

В срещата участва и ръководителят на българската делегация в ПАЧИС и председател на Комисията по икономическа политика и иновации Петър Кънев, който представи основните теми и акценти от програмата на 66-ата пленарна сесия.

