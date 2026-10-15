Разходките с файтони в Сентрал парк може скоро да бъдат забранени

Разходките с конски файтони в Сентрал парк в Ню Йорк може да бъдат прекратени от 1 юни 2028 г. съгласно законопроект, подкрепен от кмета на града Зохран Мамдани и говорителката на градския съвет Джули Менин, предаде ДПА, позовавайки се на американски медии.

Предложението предвижда постепенно премахване на атракцията, която е част от туристическия облик на града от около 150 години. Законопроектът предстои да бъде гласуван от Градския съвет на Ню Йорк, като вотът се очаква в края на следващата седмица.

Инициативата идва след смъртен случай през юни, когато 18-годишен турист от Индия загина след инцидент с файтон, както и на фона на дългогодишни призиви на организации за защита на животните за прекратяване на тази практика.

„Бизнесът с файтони в Ню Йорк е към края си“, написа Мамдани във вторник в социалната мрежа Екс. Той добави, че администрацията му ще се погрижи за защитата на работниците и собствениците в сектора, както и за безопасността на конете.

Разходките с файтони са популярни сред посетителите на Сентрал парк, но от години предизвикват спорове заради условията, при които се отглеждат и използват животните. Защитници на правата на животните твърдят, че конете са претоварени, държани са в неподходящи условия и могат лесно да изпаднат в паника. Представителите на бизнеса с файтони отхвърлят тези обвинения.

Предложението за забрана отново поставя на дневен ред въпроса за бъдещето на една от традиционните туристически атракции на Ню Йорк и за баланса между интересите на туристическия бизнес, безопасността и хуманното отношение към животните.