ИЗВЕСТИЯ

Разкриха оранжерия за марихуана край Добрич

от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
разкриха оранжерия марихуана добрич
Снимка: Районна прокуратура – Добрич
Районна прокуратура – Добрич привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж за отглеждане на растения от рода на конопа. При полицейска операция вчера служители на ГДБОП са разкрили добре оборудвана оранжерия в добричкото село Житница.

Оттам са иззети 22 броя засадени растения в различен стадий на растеж, както и 28 растения, подготвени за сушене. Намерена е и суха тревиста маса, чието тегло според първоначалните данни е около 6 килограма. Иззети са също лампи, вентилатори, климатични системи и други приспособления за отглеждането на марихуаната, торове и електронна везна.

Работата по случая продължава под наблюдението на прокурор. Назначени са експертни изследвания.

Задържаният не е осъждан досега и не е известен на органите на реда. Определена му е мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5000 лева.

#оранжерия #марихуана #Добрич

