Разочарование за Винъс Уилямс в първия кръг на тенис турнира в Хобарт

Вяра Илиева
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
„Наистина имам нужда от мачове и съм много благодарна за възможността да играя тук“, каза Уилямс, която загуби от Татяна Мария в първата среща помежду им.

Снимка: БГНЕС
Американката Винъс Уилямс загуби с 4:6, 3:6 от Татяна Мария в първия кръг на тенис турнира в Хобарт, по-малко от седмица преди участието си на Откритото първенство на Австралия.

45-годишната Уилямс получи уайлд кард за първия турнир от Големия шлем за годината. Тя имаше покана и за Хобарт, където загуби от шестата поставена германка в мач, продължил почти час и половина. Американката отпадна и на старта на турнира в Оукланд, Нова Зеландия, миналата седмица.

Седемкратната шампионка от Големия шлем на сингъл, която в момента е 576-та в световната ранглиста, направи един пробив срещу 38-годишната Мария в първия сет, но два пъти загуби на свой сервис, отстъпвайки сета на Мария, която е 42-ра в ранглистата на WTA.

Един пробив във втория сет беше достатъчен на германката, за да си осигури победата.

Откритото първенство на Австралия започва в неделя. Винъс Уилямс не е играла на „Мелбърн Парк“ от пет години и ще счупи възрастовия рекорд, държан от Кимико Дате, японската тенисистка, която беше на 44 години, когато участва в Мелбърн през 2015 г. Тя е играла два пъти финал на сингъл - през 2003 и 2017 г. - като и двата пъти е губила от сестра си Серина.

„Наистина имам нужда от мачове и съм много благодарна за възможността да играя тук“, каза Уилямс.

„Удрям топката наистина добре. Не мога да очаквам съвършенство в момента, но знам, че играя добър тенис. Победата и загубата не познават възраст. Щом стъпиш на корта, си там, за да се състезаваш. Това е красив спорт. Обичам това, което правя, и е благословия и чест все още да играя", каза още американската легенда.

На въпроса дали предстоящото Открито първенство на Австралия може да е последното ѝ участие на турнир от Големия шлем, Уилямс бързо прекрати спекулациите:

„Фокусирана съм върху момента. Чувствам се силна, здрава и готова.“

В друга среща от първия кръг в Хобарт, двукратната победителка от Големия шлем Барбора Крейчикова (Чехия) загуби от американката Пейтън Стърнс. Крейчикова, която е 55-та в ранглистата, загуби от Стърнс с 4:6, 6:1, 6:7(4).

#тенис турнир в Хобарт 2026 #Татяна Мария #Винъс Уилямс

