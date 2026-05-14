Разпоредиха ареста на Андрий Ермак – бивш началник на кабинета на президента Зеленски

Чете се за: 01:00 мин.
Украинският антикорупционен съд разпореди ареста на Андрий Ермак, бившият началник на кабинета на президента Володимир Зеленски.

Съдът определи и гаранция в размер на 140 милиона гривни (3,19 милиона долара), която би позволила на Ермак да остане на свобода докато тече делото срещу него. Тази седмица Ермак беше официално обвинен в рамките на по-голямо разследване за пране на пари.

Общо шестима души бяха обвинени за изпирането на 10,5 милиона долара чрез строежа на елитен комплекс от няколко частни резиденции в предградие на Киев.

Разследващите подозират, че част от парите са дошли от корупционни схеми в украинския ядрен оператор Енергоатом. Ермак, който оглавяваше и украинският екип в мирните преговори с Русия, отрича обвиненията.

#Андрий Йермак # Володимир Зеленски #Украйна #корупция #арест

