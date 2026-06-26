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Разрешиха къпането в района на Офицерския плаж във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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Водата е безопасна, съобщиха от Областната управа

Разрешиха къпането в района на Офицерския плаж във Варна
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Морската вода в района на Офицерския плаж във Варна е безопасна за къпане, това съобщиха от Областната управа в града. На неохраняемия градски плаж новите проби показват, че стойностите за Ешерихия коли и чревни ентерококи са значително под допустимите стойности.

След информацията от началото на сезона за добри показатели на водата на Офицерския плаж, проби от 16 юни показаха, че тя не е подходяща за къпане. Три дни по-късно от Регионалната здравна инспекция отново тестваха водата и сега показателите са добри. Междувременно областният управител Марио Смърков събра представители РЗИ - Варна, РИОСВ - Варна, ВиК - Варна, Община Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“, за да обсъдат и предприемат незабавни действия не само за установяване на причините за отклонението, но и за гарантиране на безопасността на гражданите и гостите на Варна.

Успоредно с това експерти на РИОСВ - Варна провериха Шокъровия канал, за който се предполагаше, че е източник на замърсяването от 16 юни. Проверката беше извършена в пиковите вечерни часове, когато натоварването на системата е най-голямо. Не бяха установени нарушения или нерегламентирани зауствания, а системата е функционирала в рамките на своя капацитет.

Според експертите подобни единични и краткотрайни отклонения в микробиологичните показатели се наблюдават след интензивни валежи, защото отводнителната система на Варна е смесен тип, при който дъждовните и битовите води се отвеждат по обща канализационна мрежа. При екстремни валежи това може временно да повлияе върху качеството на морската вода в отделни участъци, без да е налице трайно замърсяване. Според институциите са необходими дългосрочни мерки за трайно решаване на проблема.

#проби на морската вода #морска вода #офицерския плаж #Варна

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