Разследването за фалшиви пари и кокаин води до Пазарджик, открити са още 200 000 евро

Разследването за фалшиви пари и кокаин стигна и до Пазарджик, където са открити още 200 000 евро. Снощи при акция на ГДБОП срещу разпространение на фалшиви пари бяха задържани петима души. Общо в София са намерени над 1,2 млн. евро. Това става ясно от публикация във Фейсбук на главният секретар на МВР Георги Кандев.

При акцията са задържани общо петима души. Четирима от тях - двама български и двама румънски граждани, бяха задържани вчера при акция на сектор „Фалшификации“ към ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари. Сред задържаните е и италианец.

"Двама от тях, румънец и италианец, са имали регулярни посещения в България, свързани с изготвянето и разпространението на фалшиви банкноти от по 100 евро. Към момента са намерени общо 1 212 300 евро в София", добави той.

Той допълва, че действията по разследването водят и до Пазарджик, където са открити още 200 000 евро и един килограм кокаин. Задържан е италиански гражданин, посочва Кандев.

Той допълва, че работата по случая продължава и на територията на Румъния.