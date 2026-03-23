Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия". Катастрофата между микробус и тир е станала около 14.00 ч. на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас при 47-и км - в близост за отбивката за село Мухово, община Ихтиман.

По данни на Областна дирекция на МВР - София спътник на починалия е транспортиран в болница за преглед. Според първоначалната информация микробусът се е ударил в задната част на камиона.

Екипи на полицията регулират движението в района на тежкия пътен инцидент. В посока Бургас се е образувало 2 км. задръстване. Огледите на местопроизшествието продължават. Всеки момент тирът ще бъде преместен в аварийната лента и движението ще бъде възстановено и в двете ленти на магистралата.

