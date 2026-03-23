Учебен или присъствен ще е 20 април?
Чете се за: 01:30 мин.
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Чете се за: 00:47 мин.
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
Чете се за: 04:02 мин.
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Чете се за: 01:42 мин.

Електронно досие на всяко транспортно съоръжение започва да създава Столичната община

Столичната община започва създаването на електронно досие за всяко транспортно съоръжение, както и на общ регистър с информация за състоянието им в реално време. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Системата ще обхване мостове, надлези, тунели, подлези, водостоци и подпорни стени. Целта е да бъде осигурена детайлна информация за текущото състояние на съоръженията и да се премине от аварийни ремонти към планирано управление и превенция на инциденти, каза Лютов, цитиран от Столична община. По думите му това ще позволи и по-добро планиране на инвестициите в градската инфраструктура.

В новосформирания отдел ще бъде изградена единна база данни за всички съществуващи транспортни съоръжения. Към момента информацията е непълна и се съхранява в различни институции. Предвижда се тя да бъде събрана, систематизирана и дигитализирана. За по-големите съоръжения ще се събират данни за годината на строителство, проектната документация, техническия паспорт, извършените ремонти, използваните материали, собствеността и отговорните за поддръжката структури. Информацията ще бъде визуализирана чрез интерактивна карта.

Очаква се новата система да подобри планирането на ремонтите и разпределението на разходите. През тази година ще започне идентифицирането на съоръженията и огледи на място, а приоритет ще имат обектите по първостепенната улична мрежа и трасетата на градския транспорт, заявиха от Столичната община.

На територията на София има над 350 мостови съоръжения и повече от 120 подлеза, както и множество тунели, подпорни стени и водостоци, които подлежат на ежегодни инспекции.

От Общината казаха още, че досега е липсвал систематизиран подход и специализирана структура за постоянен контрол. С въвеждането на електронните досиета се цели по-добра проследимост, ефективно управление и повишена прозрачност при поддръжката на транспортната инфраструктура.

Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Празнуваме Благовещение
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
През уикенда предстои нова валежна обстановка
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Шест бика прекосиха границата между България и РСМ – каква ще е съдбата им?
Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове
Чете се за: 03:37 мин.
Шестима задържани при специализирана полицейска операция в Шуменско (СНИМКИ) Шестима задържани при специализирана полицейска операция в Шуменско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
След години чакане: Започва подмяна на водопровода в дупнишкото село Яхиново След години чакане: Започва подмяна на водопровода в дупнишкото село Яхиново
Чете се за: 02:10 мин.
Възстановяват движението по ремонтирания участък на "Дунав мост" при Русе на 9 април Възстановяват движението по ремонтирания участък на "Дунав мост" при Русе на 9 април
Чете се за: 01:30 мин.
Ловни кучета нахапаха жена във вилна зона в Момчилград Ловни кучета нахапаха жена във вилна зона в Момчилград
Чете се за: 00:45 мин.

Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Чете се за: 04:20 мин.
Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение
Чете се за: 03:05 мин.
Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове
Чете се за: 03:37 мин.
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Чете се за: 03:52 мин.
Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища?
Чете се за: 05:15 мин.
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Чете се за: 00:47 мин.
Би Би Си с нов генерален директор
Чете се за: 00:50 мин.
Спомен за Леда Тасева: Навършват се 100 години от рождението на...
Чете се за: 01:45 мин.
