РБ Лайпциг разби Хамбургер с пет гола и се върна към победите в Бундеслигата

РБ Лайпциг се завърна по категоричен начин на победния път в Бундеслигата. "Червените бикове“ разгромиха Хамбургер с 5:0 у дома в среща от третия кръг и оставиха съперника си закотвен на дъното на класирането.

Успехът беше особено важен за отбора на Мартин Демикелис, който премина през трудна седмица. След успешния дебют на аржентинеца в първенството Лайпциг допусна поражение с 1:3 от Вердер Бремен, а в четвъртък отстъпи тежко с 1:4 при гостуването си на Комо в Шампионската лига.

Натрупаната умора накара Демикелис да направи сериозни промени в стартовия състав, но това не попречи на домакините бързо да наложат волята си.

Резултатът беше открит в 17-ата минута, когато Тидиам Гомис се възползва от ситуация пред вратата и отблизо даде аванс на Лайпциг.

Само 11 минути по-късно домакините нанесоха втори удар. Антонио Нуса се оказа на точното място при добавка и с донякъде куриозно попадение направи резултата 2:0 още преди да е изминал половин час игра.

След почивката превъзходството на "червените бикове“ стана още по-осезаемо. Вили Орбан също записа името си сред голмайсторите, преди един от най-интересните моменти в срещата да дойде с попадението на Кристофър Нкунку.

Френският нападател отбеляза първия си гол в Бундеслигата след завръщането си в РБ Лайпциг, а в заключителната част Ромуло оформи крайното 5:0 и превърна успеха в истински разгром.

По този начин Лайпциг реагира по възможно най-добрия начин след двете поредни поражения и сложи край на негативната серия.

Ситуацията при Хамбургер е на другия полюс. След първите три кръга тимът продължава да бъде без спечелена точка и без отбелязан гол в Бундеслигата. Още по-притеснителна е статистиката в защита – Хамбургер вече е допуснал 12 попадения, което подчертава тежкия старт на отбора след началото на новия сезон.