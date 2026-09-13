Лил оглави Лига 1 по голова разлика

Лил постигна втора победа от началото на сезона в Лига 1, след като се наложи с 2:0 над Троа у дома в четвъртия кръг.

Домакините поведоха в 18-ата минута чрез защитника Тиаго Сантос, а успехът бе подпечатан в добавеното време от Итън Мбапе. По-малкият брат на Килиан Мбапе се разписа за крайното 2:0 и помогна на Лил да се изкачи на върха.

Тимът вече има 10 точки и води в класирането с по-добра голова разлика от Монако и Рен. Троа остава на 10-ото място с четири точки.

В следващия кръг Лил ще гостува на Ница на 20 септември, докато ден по-рано Троа ще приеме Анже.