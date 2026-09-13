Реал Мадрид и Тибо Куртоа са на крачка от нов договор до 2028 година

Реал Мадрид е близо до споразумение с Тибо Куртоа за удължаването на договора на белгийския вратар до 30 юни 2028 година. Разговорите между двете страни са в напреднал етап, а на "Сантиаго Бернабеу“ са убедени, че 34-годишният страж продължава да бъде най-доброто решение за поста.

Този път ръководството на испанския гранд няма намерение да следва практиката си от последните години да изчаква заключителната част от сезона, преди да вземе решение за бъдещето на по-опитните футболисти. Представянето на Куртоа е убедило клуба, че няма причина преговорите да бъдат отлагани.

В Мадрид са анализирали и възможните алтернативи на трансферния пазар, но не виждат вратар, който към момента да представлява категорично подобрение спрямо белгиеца. Куртоа продължава да демонстрира високо ниво, като един от последните примери бяха седемте му спасявания срещу Интер.

Самият вратар също иска да остане в Реал Мадрид възможно най-дълго. Според информацията той е получил запитвания от клубове от финансово по-силни пазари, но те са били отхвърляни, тъй като приоритетът му е продължаване на кариерата в испанската столица.

Пълно доверие в Куртоа има и старши треньорът Жозе Моуриньо. Португалецът публично е демонстрирал увереността си в белгиеца, а представянето му дава спокойствие както на треньорския щаб, така и на привържениците.

В същото време Реал разполага с Андрий Лунин като сигурна алтернатива. Украинецът е високо ценен в клуба заради професионалното си отношение и готовността да се включи винаги, когато получи възможност, въпреки че Куртоа остава безспорният първи избор.

Погледът на мадридчани е насочен и към бъдещето. В академията се развиват редица млади вратари, сред които Местре, Аройо, Кетглас, Алваро, Илия Волошин и Гийе Понсе. Особено високо е оценяван испанският национал до 19 години Хави Наваро, който впечатли с представянето си в Младежката лига на УЕФА. Клубът продължава да следи и развитието на Фран Гонсалес по време на престоя му в Севиля.

Сред вратарите извън Реал сериозно внимание е привлякъл Грегор Кобел. Швейцарският национал на Борусия Дортмунд е бил предложен на испанския клуб и е наблюдаван от неговите специалисти. На този етап обаче интересът не е прераснал в конкретни действия за трансфер.

Приоритетът на Реал остава ясен – докато Куртоа продължава да поддържа настоящото си ниво, клубът вижда малко основания за промяна. Белгиецът вече е убедил ръководството, че заслужава нов договор, а финализирането на споразумението до лятото на 2028 година изглежда все по-близо.





