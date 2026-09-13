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Борусия Мьонхенгладбах уволни Еуген Полански след кошмарния старт в Бундеслигата

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Спорт
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Три поредни загуби и разгромът с 0:5 от Фрайбург сложиха край на престоя на специалиста, а Ян-Мориц Лихте временно поема последния в класирането

Борусия Мьонхенгладбах уволни Еуген Полански след кошмарния старт в Бундеслигата
Снимка: БГНЕС
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Борусия Мьонхенгладбах се раздели със старши треньора Еуген Полански след катастрофалното начало на новия сезон в Бундеслигата. Решението беше обявено ден след тежкото поражение с 0:5 от Фрайбург, което остави тима твърдо на последното място в класирането.

"Жребчетата“ загубиха и трите си срещи от началото на кампанията, като не успяха да покажат признаци за излизане от кризата. Полански, който в миналото носеше екипа на Борусия и като футболист, беше назначен начело на първия отбор през септември 2025 година.

Спортният директор на клуба Роувен Шрьодер обясни, че ръководството е взело решението след анализ на представянето в последните двубои.

"Въпреки добрата подготовка и някои окуражаващи знаци, отборът не показа, че е способен да постига резултатите, които търсим в Бундеслигата. Последните ни мачове ни доведоха до заключението, че има нужда от промяна“, заяви Шрьодер.

Проблемите за Борусия започнаха още в първия кръг, когато тимът отстъпи с 0:3 на РБ Лайпциг. Седмица по-късно последва ново поражение – този път у дома срещу новака Елферсберг, който реализира три попадения през второто полувреме.

Разгромът с пет безответни гола от Фрайбург се оказа последният мач на Полански начело на отбора. След три кръга Борусия е без спечелена точка и се намира на дъното на Бундеслигата.

До назначаването на постоянен старши треньор отборът ще бъде воден от Ян-Мориц Лихте. Бившият наставник на Майнц 05 поема временно състава, докато ръководството на Борусия Мьонхенгладбах търси дългосрочен наследник на Полански.

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#Еуген Полански #Бундеслига 2026/2027 #ФК Борусия Мьонхенгладбах

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