БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Оксер надигра Ница и записа първа победа във френската Лига 1

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Отборът се изкачи на 13-о място в класирането с 3 точки.

Оксер надигра Ница и записа първа победа във френската Лига 1
Снимка: БТА
Слушай новината

Тимът на Оксер победи Ница с 1:0 в мач от четвъртия кръг на френската Лига 1. Победното попадение за домакините вкара английският нападател Камерън Арчър четвърт час преди края на редовното време. Това беше първи успех за Оксер в първенството, който до момента имаше три загуби. Отборът се изкачи на 13-о място в класирането с 3 точки.

ФК Париж и Олимпик Лион не си вкараха гол в един от късните мачове на кръга и така пропуснаха възможността да се изкачат начело на класирането, като останаха с по 8 точки. Столичани бяха по-активният тим пред очите на селекционера на Италия Роберто Манчини, който бе дошъл да гледа италианците в състава на домакините Лука Колеошо и Диего Копола. Вратарят на Лион Доминик Грейф спаси опасни положение на Илан Кебал и Максим Лопес.

Лориен и Тулуза също не успяха да се победят, като завършиха 2:2. Домакините поведоха с 2:0 преди почивката с попадения на Ибрахима Балде и Ноа Мбамба, като и при двата гола асистенциите бяха на гръцкия футболист Панос Кацерис. Тулуза се върна в мача след почивката и спечели точка с головете на Каспер Тангстед и младия датчанин Томас Йоргенсен.

Льо Авър и Анже също завършиха 0:0, като удар на Сота Накамура от домакините срещна гредата в края на първото полувреме.

В класирането на Лига 1 води тимът на Монако с 10 точки, колкото има и Рен, но с по-лоша голова разлика. ФК Париж и Олимпик Лион имат по 8 точки, Лил и Стласбург имат по 7, а Брест и Лориен са с по 5.

#Лига 1 2026/2027 #ФК Оксер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Украйна спря България след четиригеймова битка в София
1
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен фестивал в Бразилия
2
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен...
Протести срещу ветрогенератори и фотоволтаици върху земеделски земи
3
Протести срещу ветрогенератори и фотоволтаици върху земеделски земи
Шефът на Рейсниг Булс за Цолов: В мислите ни е, прави невероятен сезон
4
Шефът на Рейсниг Булс за Цолов: В мислите ни е, прави невероятен сезон
Гранични полицаи спасиха 5-годишно дете в Приморско
5
Гранични полицаи спасиха 5-годишно дете в Приморско
Лейди Гага стана майка за първи път
6
Лейди Гага стана майка за първи път

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Европейски футбол

Каляри надигра Аталанта и записа първа победа като гост през сезона
Каляри надигра Аталанта и записа първа победа като гост през сезона
Реал Мадрид се развихри за едно полувреме и разби Райо Валекано Реал Мадрид се развихри за едно полувреме и разби Райо Валекано
Чете се за: 02:07 мин.
Бруно Гимараеш и Букайо Сака прекършиха Съндърланд, Давид Рая спаси Арсенал Бруно Гимараеш и Букайо Сака прекършиха Съндърланд, Давид Рая спаси Арсенал
Чете се за: 04:37 мин.
Лудост: Тотнъм пак не вкара Лудост: Тотнъм пак не вкара
Чете се за: 00:52 мин.
Морейра вдъхнови Милан за точка след лудо 2:2 с Лацио Морейра вдъхнови Милан за точка след лудо 2:2 с Лацио
Чете се за: 02:00 мин.
Челси с грешна стъпка у дома срещу Хъл Челси с грешна стъпка у дома срещу Хъл
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Новият сезон в Народен театър „Иван Вазов“: „Вакханки“, "Физика на тъгата" и разказ за Виола Каравелова
Новият сезон в Народен театър „Иван Вазов“:...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Министърът на транспорта: Ние трябва да управляваме безопасността, а тя се управлява, когато оцениш рисковете Министърът на транспорта: Ние трябва да управляваме безопасността, а тя се управлява, когато оцениш рисковете
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След пожара край Дряново: Очаква се разследващите да влязат в складовете на "ЕМКО" След пожара край Дряново: Очаква се разследващите да влязат в складовете на "ЕМКО"
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Радан Кънев: Андрей Гюров създаде за много българи образа на модерния демократичен президент Радан Кънев: Андрей Гюров създаде за много българи образа на модерния демократичен президент
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Палежите на автомобили в София: Прокуратурата иска постоянен арест...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Швеция избира нов парламент
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Патриарх Даниил ще отслужи тържествена литургия в навечерието на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ