Оксер надигра Ница и записа първа победа във френската Лига 1

Тимът на Оксер победи Ница с 1:0 в мач от четвъртия кръг на френската Лига 1. Победното попадение за домакините вкара английският нападател Камерън Арчър четвърт час преди края на редовното време. Това беше първи успех за Оксер в първенството, който до момента имаше три загуби. Отборът се изкачи на 13-о място в класирането с 3 точки.

ФК Париж и Олимпик Лион не си вкараха гол в един от късните мачове на кръга и така пропуснаха възможността да се изкачат начело на класирането, като останаха с по 8 точки. Столичани бяха по-активният тим пред очите на селекционера на Италия Роберто Манчини, който бе дошъл да гледа италианците в състава на домакините Лука Колеошо и Диего Копола. Вратарят на Лион Доминик Грейф спаси опасни положение на Илан Кебал и Максим Лопес.

Лориен и Тулуза също не успяха да се победят, като завършиха 2:2. Домакините поведоха с 2:0 преди почивката с попадения на Ибрахима Балде и Ноа Мбамба, като и при двата гола асистенциите бяха на гръцкия футболист Панос Кацерис. Тулуза се върна в мача след почивката и спечели точка с головете на Каспер Тангстед и младия датчанин Томас Йоргенсен.

Льо Авър и Анже също завършиха 0:0, като удар на Сота Накамура от домакините срещна гредата в края на първото полувреме.

В класирането на Лига 1 води тимът на Монако с 10 точки, колкото има и Рен, но с по-лоша голова разлика. ФК Париж и Олимпик Лион имат по 8 точки, Лил и Стласбург имат по 7, а Брест и Лориен са с по 5.