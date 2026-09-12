Челси с грешна стъпка у дома срещу Хъл

Челси допусна грешна стъпка у дома в двубоя си от четвъртия кръг на Висшата лига на Англия. Двукратният европейски шампион стигна само до равенство 2:2 срещу новака Хъл Сити, който записа четвърти пореден мач без загуба и е на трето място в класирането, само на точка зад лидерите Манчестър Сити и Арсенал.

Челси поведе още в седмата минута с гол на новото попълнение Морган Роджърс, но гостите от Хъл осъществиха обрат още преди почивката с точни изстрели на Мохамед Белуми в 28-мата и 34-тата минута.



"Тигрите", които са водени от бившия футболист на ЦСКА Сергей Якирович, можеха да вкарат и още попадения, но късметът и добрите изяви на вратаря Емилиано Мартинес спасиха "сините" от още по-сериозно изоставане в резултата.

Домакините все пак стигнаха до изравняване в 66-ата минута с гол на нападателя Жоао Педро, но не успяха да стигнат до пълен обрат и записаха втори пореден мач без победа след загубата от Арсенал в предходния кръг.