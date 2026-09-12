Ливърпул не успя да пробие Фулъм на „Анфийлд“

Ливърпул се препъна срещу Фулъм и записа нулево равенство в четвъртия кръг на Премиър лийг. След добрите си мачове срещу Ипсуич и Атлетико Мадрид мърсисайдци разочароваха с представянето си и не успяха да отбележат гол за първи път през сезона.

Тимът на Андони Ираола вече има три равенства в четири шампионатни срещи, а Фулъм спечели първата си точка за кампанията след смело представяне на „Анфийлд“.

Домакините имаха няколко добри възможности, но така и не успяха да намерят път към вратата на Бернд Лено. Най-близо до гола Ливърпул бе през първата част, когато Виктор Муньос засече с глава центриране от корнер, но топката срещна напречната греда. Малко преди това Фулъм също бе близо до откриване на резултата, но Жаке изчисти пред голлинията удар на Кинг.

След почивката Ливърпул опита да увеличи натиска с включването на Милош Керкез, Алексис Мак Алистър и Коди Гакпо, но промяната не даде желания резултат. Лено се намеси добре при силен удар на Доминик Собослай, а Исак и Баркола също имаха възможности, но домакините така и не стигнаха до чисто положение.

Фулъм остана опасен до края, докато Ливърпул не успя да наложи очаквания натиск. В добавеното време Исак и Нгумоа пропуснаха последните шансове за мърсисайдци, които трябваше да се задоволят с точка.