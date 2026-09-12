Лудост: Тотнъм пак не вкара

Тотнъм и Евертън не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в мач от четвъртия кръг на Висшата лига.

Двубоят в Лондон предложи малко опасности пред двете врати. Антонин Кински и Джордан Пикфорд все пак трябваше да се намесят на няколко пъти и запазиха мрежите си сухи.

За Евертън това бе трето поредно равенство от началото на сезона. „Карамелите“ имат 6 точки и заемат седмото място във временното класиране.

Тотнъм пък се измъкна поне временно от зоната на изпадащите, но „шпорите“ продължават да търсят първата си победа. Тимът има едва 2 точки и все още не е отбелязал нито един гол през сезона.