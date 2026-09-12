Бруно Гимараеш и Букайо Сака прекършиха Съндърланд, Давид Рая спаси Арсенал

Арсенал спечели с 2:0 гостуването си на Съндърланд след изключително оспорван двубой, в който домакините имаха отлична възможност да поведат в началото на второто полувреме. Давид Рая обаче спаси дузпа на Енцо Льо Фий, а само две минути по-късно Бруно Гимараеш даде аванс на "артилеристите“. Букайо Сака сложи точка на спора от бялата точка в седмата минута на добавеното време.

Двубоят започна равностойно, като Съндърланд не позволи на съперника си да установи обичайния контрол върху играта. Арсенал все пак създаде по-чистите възможности през първата част, но Букайо Сака и Кай Хаверц не успяха да се възползват от своите положения. В същото време Брайън Броби създаваше сериозни проблеми на защитата на гостите със своята физика и движение в предни позиции. Така почивката дойде при 0:0.

Ключовият период в срещата настъпи малко след подновяването на играта. В 54-ата минута съдията Джон Брукс отсъди дузпа за Съндърланд, след като Езри Конса задържа Дан Балард в наказателното поле. Ситуацията беше прегледана и от ВАР, който потвърди решението на рефера.

Зад топката застана Енцо Льо Фий, който насочи силно изпълнението си ниско към левия ъгъл. Рая обаче реагира великолепно, докосна топката с върха на пръстите си и я отклони в гредата, запазвайки нулевото равенство.

Само 121 секунди по-късно пропускът се оказа още по-болезнен за домакините. Бруно Гимараеш получи възможност да стреля извън наказателното поле и отправи великолепен удар, който се отби от напречната греда и влетя в мрежата на Робин Руфс за 0:1. Това беше и първото попадение на бразилския халф с екипа на Арсенал.

Съндърланд не се предаде и продължи да търси изравняването. В заключителните минути натискът на домакините се увеличи, като Гранит Джака създаде няколко опасности с центриранията си. В 84-ата минута Норди Мукиеле опита атрактивно изпълнение, а малко след това Рая отново трябваше да се намесва решително. В 85-ата минута вратарят на Арсенал направи впечатляващо двойно спасяване след ново подаване на Джака към Мукиеле и запази аванса на гостите.

Арсенал също имаше възможности да реши срещата по-рано. В 79-ата минута Юриен Тимбер прати топката във вратата след свободен удар на Мартин Йодегор, но попадението беше отменено заради засада, потвърдена и от ВАР. Малко след това Сака и Хаверц пропуснаха добри шансове, като при втория Балард изчисти топката от голлинията.

Напрежението се покачи сериозно в последните минути. Домакините хвърлиха повече хора в атака в търсене на изравняването, а двубоят стана все по-нервен и изпълнен с нарушения.

Развръзката настъпи дълбоко в добавеното време. В 96-ата минута Рейнилдо фаулира Сака в наказателното поле и получи втори жълт, съответно червен картон. Арсенал получи дузпа, а самият Сака пое отговорността.

Английският национал стреля ниско вляво. Руфс успя да докосне топката, но не и да я спре, а тя премина голлинията за крайното 2:0 в седмата минута на добавеното време.

Така Арсенал измъкна трите точки от тежкото гостуване, а големият повратен момент остана в рамките на само две минути – спасената от Давид Рая дузпа и великолепният първи гол на Бруно Гимараеш за клуба, които обърнаха хода на двубоя в полза на "артилеристите“.