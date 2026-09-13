Каляри надигра Аталанта и записа първа победа като гост през сезона

Тимът на Каляри победи изненадващо Аталанта с 2:1 при гостуването си в мач от четвъртия кръг на италианската Серия А.

Пол Менди откри резултата за сардинците в 19-ата минута на мача, но бившият италиански национал Джанлука Скамака изравни за Аталанта малко преди края на първата част, като се възползва от асистенция на Шарл Де Кетеларе.

Малко след час игра Даниел Малдини вкара от дузпа втория гол за Каляри, който се оказа победен. Наказателният удар бе отсъден за игра в ръка на Сеад Колашинац. Така Каляри спечели първото си гостуване за сезона в първенството едва за трети път.

В класирането на Серия А води тимът на Лацио с 10 точки пред отборите на Рома, Интер и Каляри с по 9, Милан е с 8, а Комо, Ювентус и Фрозиноне имат по 7.