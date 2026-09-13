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Реал Мадрид се развихри за едно полувреме и разби Райо Валекано

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
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„Белите“ решиха мача още през първото полувреме.

мбапе превърна мишена остри критики
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Реал Мадрид постигна убедителна победа с 4:1 над Райо Валекано в столичния сблъсък от петия кръг на Ла Лига и бързо се върна на победния път след загубата от Бетис.

„Белите“ решиха мача още през първото полувреме. Килиан Мбапе откри резултата от дузпа в 14-ата минута, след като Флориан Лежюн фаулира Алваро Карерас. Само четири минути по-късно именно Карерас удвои преднината след грешка на Лежюн и комбинация с Мбапе.

Натискът на домакините продължи и в 34-ата минута Джуд Белингам направи резултата 3:0. Англичанинът получи топката от Винисиус Жуниор и с едно докосване я изпрати във вратата на Емил Аудеро. До почивката Реал можеше да вкара още, но удар на Винисиус срещна гредата.

Райо започна по-смело след паузата и намали изоставането си в 51-вата минута. Андрей Рациу отне топката от Винисиус и подаде към Серхио Камейо, който реализира шестия си гол за сезона.

Попадението даде увереност на гостите, които създадоха няколко опасни положения и принудиха Тибо Куртоа да се намесва решаващо. Реал не изглеждаше убедително и на моменти бе освиркван от собствените си привърженици.

Влизането на Орелиан Чуамени и Арда Гюлер обаче раздвижи играта на домакините. Аудеро трябваше да спасява последователно удари на Гюлер и Мбапе, но в добавеното време французинът все пак сложи точка на спора с красив диагонален удар за крайното 4:1.

Така Реал Мадрид записа четвърта победа от началото на сезона, докато Райо Валекано остава в долната половина на класирането с 4 точки.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Райо Валекано #ФК Реал Мадрид

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