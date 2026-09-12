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Морейра вдъхнови Милан за точка след лудо 2:2 с Лацио

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Лацио остава начело в класирането с 10 точки, докато Милан е четвърти с 8.

Диего Морейра
Снимка: БГНЕС
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Лацио и Милан завършиха 2:2 на „Олимпико“ в зрелищен двубой от четвъртия кръг на Серия „А“. Домакините имаха преднина от два гола на почивката, но новото попълнение на „росонерите“ Диего Морейра се превърна в герой за своя тим с две попадения в рамките на само две минути.

Лацио започна по-силно и откри резултата още в 10-ата минута чрез Матео Канчелиери, който се възползва от остро подаване на Матия Дзакани. Малко преди края на първата част Тижани Нослин удвои аванса на „орлите“ след куриозно развитие на ситуацията, при която топката се отби в гредата и впоследствие попадна във вратата.

Милан излезе преобразен след почивката, а треньорът Рубен Аморим направи три смени. В игра се появиха Кристиан Пулишич, Юнус Муса и Диего Морейра, което даде резултат.

В 65-ата минута Пулишич центрира към Морейра, който с прекрасно воле намали изоставането. Само две минути по-късно белгиецът отново бе точен, този път с удар по земя след подаване на Адриен Рабио, за да изравни резултата.

До края Лацио имаше възможности отново да поведе, но Майк Менян направи няколко важни спасявания, включително при мощен удар на Дзакани. Милан също потърси победния гол, но така и не стигна до него.

Лацио остава начело в класирането с 10 точки, докато Милан е четвърти с 8. За „росонерите“ това бе четвърто поредно гостуване срещу Лацио в първенството без победа.

#Серия А 2026/2027 #ФК Лацио #Милан

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