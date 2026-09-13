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Съперникът на Левски в Лига Европа Лилестрьом победи Валеренга в първенството на Норвегия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
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По програма Левски ще бъде домакин на Лилестрьом на 10 декември на Националния стадион "Васил Левски". 

Съперникът на Левски в Лига Европа Лилестрьом победи Валеренга в първенството на Норвегия
Снимка: БТА
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Норвежкият Лилестрьом, който е един от съперниците на Левски в Лига Европа, постигна победа срещу Валеренга с 2:0 в 21-вия кръг на норвежката Елитсериен. Рубен Габриелсен откри резултата за домакините в средата на първото полувреме, Томас Олсен направи 2:0 в шестата минута на добавеното време на мача.

Тимът на Лилестрьом е на пето място във временното класиране, като има 32 точки от 20 срещи. Отборът е само на точка зад четвъртия Молде и на три зад третия Трьомсо, с които ще води борба за разпределение на квотите в Лига Европа и Лигата на конференциите.

Далеч напред са Будьо/Глим и Викинг, които през този сезон играят в групите на Шампионската лига.

По програма Левски ще бъде домакин на Лилестрьом на 10 декември на Националния стадион "Васил Левски".

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